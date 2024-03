Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành thị xã liên quan; lãnh đạo UBND các xã; đại diện tổ chức, cá nhân ở thị xã nhận Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Trong năm 2023, thị xã đã huy động hơn 5,7 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phục vụ công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại 5 xã: Thành An, Tú An, Song An, Cửu An và Xuân An. Với sự quan tâm đầu tư của thị xã và đóng góp của người dân, đến nay, các xã đã đạt từ 10-13/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Đối chiếu với Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16-11-2022 của UBND tỉnh Gia Lai, đến nay các xã trên địa bàn thị xã An Khê đạt từ 15-17/19 tiêu chí NTM.

Về xây dựng thôn, làng NTM, toàn thị xã hiện có 3 thôn: An Điền Nam (xã Cửu An), An Xuân 3 (xã Xuân An) và thôn 6 (xã Thành An) đạt 19/19 tiêu chí thôn NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao và đề ra một số giải pháp khắc phục để xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn thị xã đạt kết quả đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thị xã An Khê phấn đấu cuối năm 2024 có 1/5 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đó là xã Cửu An; có 8 thôn, làng đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí thôn, làng NTM, gồm các thôn: An Xuân 1 (xã Xuân An); Tú Thủy 1, Tú Thủy 2, thôn Cửu Đạo (xã Tú An); làng Pốt, thôn An Thượng 2, thôn An Thượng 3 (xã Song An) và thôn 3 (xã Thành An).

Dịp này, UBND thị xã An Khê đã trao Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp huyện năm 2023 cho 5 sản phẩm gồm: Măng sấy Minh Tâm, Trà bí đao Minh Tâm (do hộ ông Nguyễn Xuân Sơn sản xuất); Chanh dây Xuân An, Ốc lác Xuân An (Hợp tác xã Nông nghiệp-Thương mại và Dịch vụ Xuân An) và sản phẩm Dâu tây sấy lạnh ((Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Bình).