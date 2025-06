Gia Lai: Bắt đầu từ sáng 30-6 sẽ thực hiện cấp và thu hồi mẫu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

(GLO)- Ngày 26-6, Công an tỉnh Gia Lai có Công văn số 3986/CAT-PC06 thông báo thời gian cấp, thu hồi mẫu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).

Theo đó, đối với cấp con dấu mới, trước mắt, mỗi đơn vị cấp xã được cấp 6 con dấu, gồm: 1 con dấu của Đảng ủy, 1 con dấu của HĐND, 1 con dấu của UBND, 2 con dấu của Công an (1 dấu ướt của Công an cấp xã và 1 dấu ướt thu nhỏ phục vụ công tác đăng ký xe) và 1 con dấu của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Lực lượng Công an kiểm tra con dấu trước khi cấp cho các tổ chức. Ảnh: L.V.N

Thời gian cấp, thu hồi mẫu con dấu bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 30-6-2025 tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (69 Hùng Vương, TP. Pleiku).

Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới gồm có: giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền đăng ký mẫu con dấu mới, trong đó nêu rõ căn cứ, nội dung đề nghị và thông tin người nộp hồ sơ (họ tên, số căn cước công dân, ngày cấp, số điện thoại, đơn vị công tác mới); quyết định thành lập/giấy phép hoạt động hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền quy định về việc được phép sử dụng con dấu.

Đối với hồ sơ cử đại diện đăng ký nhiều dấu phải kèm theo danh sách các cơ quan, tổ chức cần đăng ký mới con dấu.

Về hồ sơ, thủ tục giao nộp con dấu cũ cần có: văn bản đề nghị giao nộp con dấu cũ (nêu rõ căn cứ, số lượng, người liên hệ, loại con dấu giao nộp); quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động kèm theo con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu cũ.

Đối với các cơ quan, tổ chức Đảng, hồ sơ đăng ký phải đính kèm công văn giới thiệu mẫu con dấu của cấp có thẩm quyền.

Được biết, hiện Bộ Công an đã có hướng dẫn về mẫu con dấu mới của Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an nhân dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đối với con dấu cơ quan, tổ chức Đảng (Văn phòng Đảng ủy, Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức trực thuộc Đảng ủy xã…) vì chưa có hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Đảng ủy cấp xã nên sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Công an tỉnh sẽ tổ chức thực hiện.

Đối với con dấu của cơ quan, tổ chức khác thuộc cấp xã như: MTTQ Việt Nam xã, Trung tâm chính trị (nếu có), Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ…, hiện nay chưa có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ cũng như việc sử dụng con dấu riêng; mặt khác, Bộ Công an cũng chưa có hướng dẫn về mẫu con dấu của các đơn vị này.