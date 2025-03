Khẩn trương thu hồi, cấp mới con dấu cho các tổ chức sau sáp nhập

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã tăng cường cán bộ, làm việc xuyên suốt, tăng thêm giờ để đảm bảo các cơ quan hoạt động không bị gián đoạn, phục vụ tốt nhu cầu của người dân.

Từ ngày 1-3, 17 đơn vị Công an cấp huyện tiến hành giải thể. Theo đó, lực lượng chức năng phải thu hồi, cấp con dấu mới cho hơn 200 đầu mối Công an cấp xã. Bên cạnh đó, một số đơn vị như Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh được bàn giao về Công an tỉnh cũng cần phải thu hồi, cấp con dấu mới đảm bảo đúng với thẩm quyền.

Ngoài lực lượng Công an, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh cũng đã tiến hành sáp nhập theo chủ trương chung. Từ một cơ quan đầu mối thay đổi, tất cả đơn vị chuyên môn trực thuộc cũng phải thay đổi nhằm đảm bảo đồng bộ trong bộ máy. Trong đó, nhiều cơ quan thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, phục vụ người dân với những yêu cầu cấp thiết thuộc các lĩnh vực: ngân hàng, thuế, giao thông-vận tải…

Lực lượng Công an kiểm tra con dấu trước khi cấp cho các tổ chức. Ảnh: V.N

Trung tá Vũ Thành Vinh-Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho biết: Việc thu hồi, cấp mới con dấu diễn ra ở nhiều đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh nên áp lực thời gian về xử lý thủ tục hành chính công với khối lượng công việc lớn dồn cho lực lượng Công an trong thời gian ngắn.

Từ ngày 21-2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có văn bản tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị liên quan, trực thuộc thực hiện theo trình tự về thu hồi, cấp mới con dấu. Theo đó, đơn vị đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ liên quan và nộp hồ sơ đúng nơi quy định.

“Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết phải giải quyết nhanh trong giai đoạn này để đảm bảo quá trình thu hồi, cấp mới con dấu diễn ra nhanh chóng, an toàn. Trước kia, tổ quản lý con dấu chỉ có 2 cán bộ nhưng trong đợt này đã tăng cường lên 6 cán bộ thực hiện cùng 1 Phó Đội trưởng phụ trách”-Trung tá Vinh cho hay.

Cũng theo Đội trưởng Đội 2, trong giai đoạn này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng thay đổi trụ sở làm việc với lượng lớn hồ sơ, giấy tờ, trang-thiết bị phải di chuyển. Trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều và áp lực về mặt thời gian, mỗi bộ hồ sơ có hạn khoảng 3 ngày trở lại theo quy định nên cán bộ, chiến sĩ phải làm việc xuyên trưa, làm cả vào buổi tối và thứ bảy, chủ nhật nhằm đảm bảo tiến độ.

Thiếu tá Nguyễn Quỳnh Nga-Cán bộ thuộc Đội 2-chia sẻ: “Từ bộ phận tiếp dân ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tới bộ phận xử lý tại đơn vị đều phải căng mình làm việc 3 ca/ngày thay vì 2 ca như trước đây. Khối lượng công việc lớn nên chúng tôi làm việc đến khuya theo phương châm hết việc chứ không hết giờ”.

Lực lượng Công an đã bổ sung nhân sự để làm tốt công tác thu hồi, cấp lại con dấu cho các tổ chức sau sáp nhập. Ảnh: V.N

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đội 2 đã thu hồi 235 con dấu của các đơn vị trong ngành Công an và 149 con dấu của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh. Cùng với đó, đã cấp mới 219 con dấu của các đơn vị trong ngành Công an và 156 con dấu cho các cơ quan, tổ chức.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Ngô Thanh Sơn-Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-cho biết: “Trong giai đoạn sắp tới, khi cả nước thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy toàn diện ở các địa phương, các ngành, dự kiến việc thu hồi, cấp mới con dấu vẫn sẽ phải đẩy mạnh hơn nữa.

Chúng tôi sẽ phân công cán bộ, bố trí trang-thiết bị để đảm bảo công tác này được diễn ra xuyên suốt, kịp thời. Đồng thời, mong muốn các tổ chức tìm hiểu kỹ hướng dẫn, trình tự để nộp con dấu và nộp hồ sơ xin cấp dấu mới theo đúng quy định nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng hơn”.