Kông Chro: 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông

Ngày 14-6, tại Hội trường 15-9, UBND huyện Kông Chro long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024.

Tham dự Đại hội có các ông, bà: Ayun H’Bút-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng 100 đại biểu đại diện cho 57.636 người với 18 thành phần dân tộc thiểu số đang sinh sống tại huyện Kông Chro.

Sau khi nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 2019-2024. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Kông Chro đã thực hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Giai đoạn 2019-2024, huyện Kông Chro thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào được quan tâm đầu tư. Công tác y tế, giáo dục, mạng lưới thông tin tuyên truyền nhận được sự quan tâm của các ban, ngành. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường; các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS được giữ gìn và phát triển.

Công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể: Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo toàn huyện giảm 1.406 hộ so với năm 2019; trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 4.186 hộ, chiếm 96,54% tổng số hộ nghèo, giảm 1.307 hộ so với năm 2021; hộ cận nghèo là 1.493 hộ, chiếm 14,68% tổng số hộ cận nghèo, giảm 143 hộ so với năm 2019.

Đến năm 2024, toàn huyện Kông Chro có 13/13 xã đạt tiêu chí về giao thông, đạt tỷ lệ 100%; trong đó đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

Tới nay, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Kông Chro là 54.441 người, đạt tỷ lệ 96%. Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 8.583 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 66,86%, tăng 6.161 hộ so với năm 2019. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, 14/14 xã, thị trấn đều đã có Trạm Y tế thực hiện, triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Toàn huyện có 9.852 hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện.

Thời gian qua, việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng, các nguồn vốn được sử dụng trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2019-2024 là hơn 1.440 tỷ đồng.

Bên cạnh những điều đạt được, huyện Kông Chro còn nhiều mặt hạn chế như: Kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn còn chậm phát triển, nhiều nơi còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập quán canh tác còn lạc hậu, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống một số nơi còn nhiều mặt hạn chế. Việc cụ thế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách dân tộc ở một số vùng dân tộc còn lúng túng, chưa kịp thời.

Đại hội thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029. Trong đó, giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các vùng kinh tế, văn hóa, khoa học đối với dân tộc thiểu số; phát triển mạnh nguồn nhân lực đối với dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng làm nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận về giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; công tác tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, nhất là trong độ tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn. Đặc biệt, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững… Hay cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững".

Sau khi bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ IV với 12 đại biểu, Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư.

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân huyện Kông Chro được Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hoá và đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2019-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro cũng khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân.