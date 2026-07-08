Khởi tố đối tượng dùng thanh sắt đánh người sau cuộc nhậu

(GLO)- Ngày 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Văn Hùng (SN 1984, trú phường Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4-4-2026, ông L.V.T. (SN 1970, trú cùng địa phương) đến nhà Mai Văn Hùng để ăn nhậu. Trong lúc uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Văn Hùng.

Do không kiềm chế được bản thân, Hùng đã dùng thanh sắt đánh vào người ông T. khiến nạn nhân bị thương nặng. Ông T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Kết quả giám định xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 47%.

Làm việc với cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng bày tỏ sự hối hận và khai nhận: "Chỉ vì vài lời qua tiếng lại lúc say xỉn mà tôi không làm chủ được bản thân. Nếu không có men rượu thì tôi đã không hành động như vậy."