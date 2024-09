(GLO)- Sau 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự” do Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xây dựng đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.