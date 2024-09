Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Tỉnh ủy có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tổng Biên tập Báo Gia Lai và Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị tại 18 điểm cầu có các đồng chí Thường trực: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; tham dự có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Trong quý III, các cơ quan Khối Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị cơ bản đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Kịp thời tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác nắm tình hình, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Trong quý III, toàn Đảng bộ đã kết nạp 320 đảng viên, trong đó có 138 đảng viên dân tộc thiểu số; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy đến thời điểm hiện tại đạt 96,76%. Công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm được tăng cường, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ. Trong quý đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 và chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; tổ chức phát động cán bộ, đảng viên, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc vụ mùa năm 2024 và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo triển khai công tác trồng rừng năm 2024 theo kế hoạch và chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quan tâm công tác phòng-chống thiên tai, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Cấp ủy các địa phương tập trung triển khai các giải pháp tăng cường thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân các nguồn vốn công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh biên giới…

Đảng ủy Báo Gia Lai, Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh quán triệt nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả nổi bật và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quý III; đồng thời đề xuất một số giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia và tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình; giải quyết các vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự xã hội, đảm bảo an toàn giao thông…

Đối với một số ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung cho biết, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét, giao sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong các cấp ủy, đơn vị, địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông tin với tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thực hiện các nội dung theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định tại nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, các cấp ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, trước mắt là hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng về các nội dung liên quan đến đại hội, công tác nhân sự đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các văn bản về công tác tổ chức, cán bộ để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn triển khai thực hiện cho phù hợp.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để thu hút đầu tư; rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn…

Đối với các Đảng ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng rà soát, bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng-ngừa đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, chủ động triển khai các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông.