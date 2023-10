Khai mạc phiên chợ biên giới huyện Đức Cơ năm 2023

Sáng nay (11/10), giá vàng SJC tiếp tục tăng sát mốc 70 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với đầu năm, người mua cả vàng miếng và vàng nhẫn đều lãi hơn 2 triệu đồng/lượng.

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ website thitruonghanghoa.com, giá đường thô thế giới ngày 10-10 ở mức 584,67 USD/tấn (tăng 5,47% so với cuối tháng 9-2023).

(GLO)- Trong 2 ngày (9 và 10-10), UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị và lập phương án kinh doanh trong hợp tác xã năm 2023.

(GLO)-Sáng 10-10, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Gia Lai tổ chức lễ khai trương máy nộp tiền, rút tiền, mở sổ tiết kiệm thế hệ mới CRM tại TP. Pleiku và thị xã An Khê.

Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và các đơn vị liên quan vừa phát hiện 2 cơ sở in kinh, truyện và lịch không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc quá số lượng được cấp phép.