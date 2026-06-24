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Khai mạc lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương năm 2026

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Sáng 24-6 (tức mùng 10-5 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải (làng biển Nhơn Lý).

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương được tổ chức nhằm gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển theo tín ngưỡng thờ cá Ông (tức cá voi, ngư dân tôn kính là thần Nam Hải); đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt bội thu.

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Thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong phần lễ, các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm gồm: lễ khai mạc, lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện; lễ khai tế và các nghi lễ dâng hương, đọc văn tế, cúng thần Nam Hải; lễ khởi ca có trình diễn bả trạo phục vụ công chúng.

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Chuẩn bị các nghi thức tế lễ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo chương trình, phần hội diễn ra từ ngày 25 đến 27-6 (tức ngày 11 đến 13-5 âm lịch) với nhiều hoạt động sôi nổi như thi đánh bóng chuyền, nhảy bao bố, chèo SUP, kéo co và biểu diễn hát bội tại khu vực bãi biển Hưng Lương phục vụ công chúng.

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Hiến lễ lên án tiền thực hiện nghi lễ tế thần Nam Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận
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Đọc văn tế trong lễ cúng thần Nam Hải, nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển được mùa bội thu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Hưng Lương là công trình kiến trúc tín ngưỡng dân gian thờ thần Nam Hải do nhân dân địa phương tạo lập vào khoảng thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX, được các đời vua triều Nguyễn phong tặng 6 sắc phong. Sau nhiều lần trùng tu, Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Hưng Lương vẫn lưu giữ nét kiến trúc xưa, được UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh vào ngày 12-6-2015.

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Nhà trưng bày các bản phục chế sắc phong triều Nguyễn và cốt cá Ông phục vụ nhu cầu tham quan của du khách tại di tích Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Hưng Lương. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương là sinh hoạt văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên tại Lăng Ông Nam Hải, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa biển của địa phương.

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Người dân địa phương về Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Hưng Lương dâng hương cầu nguyện những điều tốt đẹp. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội cầu ngư năm nay được UBND phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban vạn đầm Hưng Lương tổ chức với quy mô lớn hơn để tạo thêm hoạt động phục vụ chuỗi du lịch hè hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026.

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