Kbang kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện Kbang đã kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được kết quả này, Công an huyện đã quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trung tá Mạc Thế Nguyên-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Kbang) cho biết: Qua phân tích, đánh giá cho thấy, người tham gia giao thông chủ yếu vi phạm các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe. Trong đó, đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh-thiếu niên.

Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, gọi hỏi răn đe số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, Công an huyện khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là tại khu vực dân cư cho đơn vị xử lý kịp thời theo quy định. Việc này đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân.

Đơn cử như vào ngày 6-5 vừa qua, Công an huyện nhận được phản ánh của người dân kèm theo hình ảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển số xe, không đội mũ bảo hiểm lưu thông tại khu vực đường Quang Trung (thị trấn Kbang). Công an huyện đã xác định anh P.M.C. (SN 2004, trú tại xã Krong, huyện Kbang) là người điều khiển xe máy nêu trên. Sau đó, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã mời anh C. lên làm việc.

Qua kiểm tra, đơn vị xác định anh C. không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới. Công an huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 3,95 triệu đồng đối với anh C. và tạm giữ phương tiện vi phạm. Được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, anh C. ký cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong thời gian tới.

Thời gian qua, Công an huyện cũng đã phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm TTATGT tại cơ sở. Thiếu tá Đinh Văn Nam-Trưởng Công an xã Đăk Rong-chia sẻ: Ngay từ đầu năm, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ra nghị quyết để chỉ đạo các chi bộ, nhà trường trên địa bàn phối hợp cùng đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng tham mưu kiện toàn Ban An toàn giao thông xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các thôn, làng, xem đây là tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.

“Chúng tôi cũng phối hợp cùng Đoàn xã và hệ thống chính trị các thôn, làng tiến hành rà soát số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ để tổ chức kiểm điểm, giáo dục, răn đe. Đồng thời, phối hợp cùng các đoàn thể xã tổ chức giao lưu, tạo sân chơi cho thanh-thiếu niên. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra TNGT”-Thiếu tá Nam cho biết thêm.

Cùng với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho học sinh; xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Đồng thời, Công an huyện tham mưu Ban An toàn giao thông huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cuộc thi an toàn giao thông nhằm góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trung tá Nguyên cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Kbang đã tổ chức 50 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 9.000 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện đã phát hiện, lập biên bản 1.226 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị xử lý 356 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm TTATGT với các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ và không có giấy phép lái xe; tạm giữ 87 phương tiện xe máy; xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị tổ chức gọi hỏi, yêu cầu 22 thanh-thiếu niên có biểu hiện thường xuyên vi phạm TTATGT ký cam kết không tái phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, TNGT trên địa bàn huyện Kbang đã được kiềm chế, kéo giảm. Trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn huyện xảy ra 3 vụ TNGT, làm 3 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT giảm 3 vụ, giảm 2 người chết.

“Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT. Trong đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với tuyên truyền, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”-Trung tá Nguyên nhấn mạnh.