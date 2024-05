Tháng Tư, toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Đường bộ xảy ra 1.979 vụ tai nạn giao thông, làm chết 834 người, bị thương 1.535 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 332 vụ (20,16%), giảm 63 người chết (7,02%), tăng 430 người bị thương (38,91%).

Đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người, tăng 2 vụ (20%), tăng 1 người chết (12,5%), tăng 1 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường thủy xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong tháng 4/2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 14 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 7 sự cố mức D, tăng 2 sự cố so với cùng kỳ năm 2023. Một sự cố có nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do chim va đập, 4 sự cố do tổ lái, 1 sự cố do nhân viên kỹ thuật.

Theo ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến 14/4/2024), toàn quốc xảy ra 8.548 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.569 người, bị thương 6.783 người.

So với 4 tháng đầu năm 2023, tuy tăng 1.528 vụ (21,77%), tăng 2.278 người bị thương (50,57%), nhưng giảm 547 người chết (13,29%).

Trong số này, tai nạn giao thông đường bộ chiếm chủ yếu, xảy ra 8.475 vụ, làm chết 3.520 người, bị thương 6.774 người, tăng 1.511 vụ (21,7%), giảm 553 người chết (13,58%), tăng 2.275 người bị thương (50,57%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 52 vụ, làm chết 39 người, bị thương 7 người, tăng 13 vụ (33,33%), tăng 10 người chết (34,48%), tăng 1 người bị thương (16,67%); đường thủy xảy ra 18 vụ, làm chết 9 người, bị thương 2 người, tăng 4 vụ (28,57%), giảm 3 người chết (25%), tăng 2 người bị thương; hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương, không thay đổi về số vụ, số người bị thương, giảm 1 người chết và mất tích (50%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê 4 tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/4/2024), Cục Hàng không Việt Nam nhận được 60 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 27 sự cố mức D. So với cùng kỳ năm 2023 tăng 1 sự cố mức D (4%), giảm 2 sự cố mức C (100%). Nguyên nhân, có 16 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 10 sự cố do con người (1 do tổ lái và yếu tố thời tiết, 4 sự cố do tổ lái, 3 do nhân viên kỹ thuật, 1 do nhân viên mặt đất, 1 do kiểm soát không lưu)./.