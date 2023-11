Công an huyện Kbang chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo

(GLO)- Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Em Đinh Thị Chay (SN 2010, làng Tờ Mật, xã Đông) đang học lớp 8, Trường THCS Quang Trung. Mẹ em bị mắc bệnh động kinh. Bố bỏ đi biệt xứ khi em vừa lọt lòng mẹ. 13 năm qua, dù bệnh tật hành hạ nhưng mẹ vẫn gắng gượng nuôi em ăn học. Hàng xóm thương tình chung tay đỡ đần nhưng cuộc sống của 2 mẹ con em vẫn rất khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em Chay, từ nguồn kinh phí kêu gọi Mạnh Thường Quân trong nước ủng hộ Quỹ “Cùng em đến trường”, Công an huyện Kbang trích 500 ngàn đồng/tháng giúp đỡ cho đến khi em học xong bậc học THPT. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm động viên em nỗ lực học tập. Chay tâm sự: “Phải xoay xở lúc mẹ lên cơn đau, em thường khóc một mình. Nguồn kinh phí và sự động viên của các cô chú đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vượt qua khó khăn, chăm mẹ đau ốm. Em sẽ nỗ lực hết sức trong học hành để không phụ công lao chăm sóc, giúp đỡ của các cô chú Công an huyện”.

Là giáo viên chủ nhiệm của Chay suốt 3 năm học qua, cô Nguyễn Thị Huyền Trang thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn cũng như nỗ lực của em trong học tập. “Mặc dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng em Chay rất chăm ngoan học tập, hòa đồng cùng bạn bè trên lớp. Khi về nhà, em tranh thủ phụ mẹ đi làm thuê, cắt cỏ nuôi bò… Tôi mong rằng sự giúp đỡ của lực lượng Công an huyện sẽ là động lực để em Chay nỗ lực hơn trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội”-cô Trang cho hay.

Không chỉ nhận giúp đỡ em Đinh Thị Chay, từ tháng 2-2021 đến nay, Công an huyện Kbang cũng nhận nuôi 2 chị em sinh đôi Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh (SN 2015, làng Hợp, thị trấn Kbang). Bố của các cháu là ông Đinh Thoi-nguyên cán bộ Công an huyện Kbang nhưng vì vợ mất sớm, ông phải xin nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc 4 đứa con. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Thoi, Công an huyện Kbang đã nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập và học phí cho 2 cháu Hà, Linh. Công an huyện cũng đã vận động các nhà hảo tâm và huy động cán bộ, chiến sĩ quyên góp xây tặng nhà tình nghĩa với trị giá trên 160 triệu đồng cho gia đình ông Thoi. Hiện tại, Hà và Linh đang học lớp 3, Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang) và có thành tích học tập khá.

Theo Thượng tá Lê Minh Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kbang: Những năm gần đây, đơn vị đã kêu gọi, vận động giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc làm này đã trở thành phong trào, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng tình hưởng ứng. Đến thời điểm hiện tại, những cháu được đơn vị giúp đỡ đều có thành tích học tập tốt, chăm ngoan. “Từ đầu năm đến nay, ngoài giúp đỡ 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Công an huyện Kbang đã kêu gọi, vận động nhà hảo tâm trong nước hỗ trợ kinh phí tặng 27 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Đơn vị cũng đã tặng 100 bình chữa cháy và hàng chục phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Mặt khác, chúng tôi đã xây tặng 2 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 155 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh không may mắn. Tới đây, đơn vị sẽ kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để hỗ trợ nhân rộng mô hình “Con nuôi Công an” và hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện”-Thượng tá Cường thông tin.