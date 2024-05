(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và lực lượng Công an, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn huyện Đak Đoa đã giảm sâu cả 3 tiêu chí. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn huyện xảy ra vụ 10 vụ TNGT làm chết 5 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 17 vụ, giảm 6 người chết và giảm 9 người bị thương.

Một trong những giải pháp trọng tâm được chính quyền các địa phương cũng như lực lượng Công an trên địa bàn huyện triển khai quyết liệt trong thời gian qua là bám thôn, làng lập danh sách các thanh-thiếu niên hư hỏng, thường xuyên có biểu hiện càn quấy, gây rối TTATGT để đưa vào diện quản lý, theo dõi để gọi hỏi, giáo dục, răn đe cá biệt. Từ đó làm giảm thiểu nguy cơ xảy ra TNGT liên quan đến nhóm đối tượng này.

Sau khi bị lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đưa về trụ sở để xử lý về hành vi gây mất TTATGT, em Prum (SN 2008, trú làng Bia Bre, xã Ia Pết) cho biết: “Nghe lời bạn bè rủ rê nên em lấy xe của gia đình tụ tập đua xe trái phép. Khi được các chú Công an phân tích, em thấy hành vi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi của mình là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa”.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về ATGT, Công an huyện cũng huy động lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện, lập biên bản 1.508 trường hợp vi phạm hành chính về TTATGT, tạm giữ 594 phương tiện, ra quyết định xử phạt tại chỗ 572 trường hợp. Mặt khác, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an huyện cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở 2.044 lượt người lái xe an toàn, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ; phát 1.139 tờ rơi tuyên truyền cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã chú trọng đến công tác gọi hỏi, giáo dục, răn đe đối với thanh-thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm các quy định về TTATGT. Đội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các thanh-thiếu niên vi phạm ra kiểm điểm trước dân. Đồng thời, phối hợp cùng với gia đình và các tổ chức, hội đoàn thể ở các địa bàn cơ sở tham gia quản lý các đối tượng này.

“Thời gian tới, Công an huyện sẽ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các cấp ngành cùng vào cuộc để đề ra các giải pháp công tác phù hợp tình hình thực tế từng địa bàn. Trong công tác tuyên truyền sẽ tập trung hướng đến từng thôn, làng, từng nhóm đối tượng, nhất là tập trung vào nhóm đối tượng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số và nhóm tuổi thường xuyên vi phạm gây ra tai nạn. Ngoài ra, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng và đi sai phần đường, làn đường nhằm tiếp tục kiềm chế TNGT”-Thiếu tá Vinh thông tin thêm.

Ngoài ra, từ những thông tin, hình ảnh người dân cung cấp qua mạng xã hội, lực lượng Công an huyện đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm TTATGT, từ đó tác động mạnh mẽ đến ý thức của người tham gia giao thông. Việc áp dụng biện pháp phạt nguội đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Cảnh sát giao thông trong thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện Đak Đoa. “Để kiềm chế, kéo giảm TNGT, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuần tra kết hợp cải trang, ghi lại hình ảnh vi phạm để xử phạt nguội những trường hợp vi phạm TTATGT. Phối hợp cùng gia đình, nhà trường, địa phương có biện pháp giáo dục, răn đe thanh-thanh thiếu niên, học sinh nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ”-Thiếu tá Vinh nhấn mạnh.