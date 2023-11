Ia Pết quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Chú trọng củng cố hệ thống chính trị cơ sở

Ông Lê Anh Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã-cho biết: “Đảng ủy xã luôn quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ. Theo đó, thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, tạo điều kiện để cán bộ, công chức xã chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và 2021-2026, gắn với quy hoạch các chức vụ trong Đảng và chính quyền, bố trí sắp xếp các chức danh trong HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của xã. Hiện nay, đối với cán bộ chuyên trách, tỷ lệ nữ chiếm 20%, dân tộc thiểu số 10%, trình độ chuyên môn đại học trở lên 70%, cao cấp lý luận chính trị 20%, trung cấp lý luận chính trị 80%”.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Anh Hùng: Đảng bộ hiện có 11 chi bộ với 125 đảng viên; trong đó, 10 chi bộ có cấp ủy (tất cả 8 chi bộ thôn, làng có cấp ủy). Đảng ủy xã đã lãnh đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 và công tác bầu cử thôn trưởng, cũng như có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ. Toàn xã có 5/8 thôn, làng có trưởng thôn đồng thời là bí thư chi bộ, tỷ lệ đảng viên là trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ngày càng nâng lên.

Mặt khác, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tích cực học tập và làm theo Bác

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện theo chủ đề hàng năm, đồng thời thường xuyên chỉ đạo thực hiện thông qua các buổi giao ban tuần, các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Trong đó, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện là thường xuyên giữ gìn mối đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trước hết là giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với Nhân dân; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đặc biệt, tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy luôn thực hành phong cách gần dân, sát dân. Thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, xây dựng được phong cách làm việc tôn trọng Nhân dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân. Đảng ủy xã duy trì việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân để lắng nghe những ý kiến đóng góp, cung cấp thông tin và giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của người dân.

Theo ông Lữ Quốc Tuấn-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Ia Pết có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86,8% dân số, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Do vậy, Đảng ủy xã đã thường xuyên tổ chức đoàn công tác xuống các làng để làm công tác dân vận, đối thoại và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, tuyên truyền vận động bà con cảnh giác trước những âm mưu của địch, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên ở thôn, làng.

Cùng với đó, Đảng ủy xã còn tập trung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hợp tác sản xuất, nâng cao thu nhập cũng như từng bước làm thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số”.

Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho người dân, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp xã giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND huyện.

Đến nay, tổng diện tích gieo trồng khoảng 4.200 ha, đàn gia súc và gia cầm khoảng 10.000 con, tỷ lệ lai hóa đàn bò đạt hơn 57% và đàn heo đạt 78,6%. Xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Các cơ sở chế biến nông sản, cơ khí sửa chữa phục vụ nông nghiệp, điện dân dụng, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ từng bước được hình thành, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo. Các đoàn thể chính trị-xã hội của xã phối hợp cùng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải quyết cho 620 hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng để đầu tư, phát triển sản xuất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của xã tập trung nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn khoảng 12% và hộ cận nghèo 11%. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống.