Ia Pa: Tuyên truyền pháp luật và chuyển đổi số cho hơn 300 người dân

(GLO)- Ngày 15-5, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phát (SN 2003, trú tại thôn 3, xã An Thành, huyện Đak Pơ) 11 năm tù về tội “Giết người”.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) bắt giữ thành công đối tượng Lê Ngọc Huân (SN 2004, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Những ngày gần đây, cán bộ, nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng Gia Lai (thôn 2, xã An Phú, TP.Pleiku) rất lo lắng và bức xúc khi ô tô đậu trong nhà xe bất ngờ bị người lạ mặt vào xịt sơn không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến tâm lý làm việc.

(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Phong (SN 1989, trú tại thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Ngày 10-5, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Trì (SN 1969, Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu) về hành vi nhận hối lộ.