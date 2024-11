Ia Pa tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”

(GLO)- Sáng 6-11, Huyện Đoàn Ia Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện Ia Pa tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Quang cảnh phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Vũ Chi

Trường hợp giả định là thanh niên Nguyễn Văn Phúc (SN 2004, làm nông tại Plơi Apa Ama H’Lăk, xã Chư Mố). Năm 2023, Phúc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và có lệnh gọi nhập ngũ số 10 ngày 7-1-2023 nhưng Phúc trốn tránh không chấp hành và bị chủ tịch UBND xã Chư Mố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng.

Năm 2024, Phúc tiếp tục trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và có lệnh gọi nhập ngũ số 16, ngày 24-1-2024 nhưng Phúc vẫn trốn tránh không chấp hành và bị lập biên bản xử phạt hành chính vào ngày 5-3-2024 về hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Do đó, UBND xã Chư Mố ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ia Pa) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau quá trình điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 5-7-2024, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Ia Pa) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20 và quyết định số 30 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phúc về tội “Trốn tránh tránh nghĩa vụ quân sự” quy định tại khoản 1 Điều 332 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Phúc với thời hạn 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Ban tổ chức tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Vũ Chi

Tại phiên tòa, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc 12 tháng tù về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” theo khoản 1 Điều 332; điểm i, s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam (ngày 5-7-2024).

Dịp này, Ban tổ chức tặng 10 suất quà cho thanh niên tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phiên tòa giả định nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự; qua đó góp phần cùng các ngành, các cấp tại địa phương làm tốt công tác tuyển quân hàng năm.