Ia Pa tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Huỳnh Văn Trường-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã, các đơn vị trường học, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật-Phó Trưởng Công an huyện đã báo cáo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện trong năm 2023. Theo đó, với những nỗ lực của các cấp ngành, sự phối hợp tích cực của các xã và Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định, phạm pháp hình sự giảm; an toàn giao thông đảm bảo góp phần quan trọng xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có đổi mới, hiệu quả; công tác xây dựng lực lượng Công an có chuyển biến tích cực, thể hiện trong nhiều mặt công tác.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, người dân đã đánh giá cao trách nhiệm của lực lượng Công an, gần gũi, tận tụy phục vụ Nhân dân. Đồng thời, nêu lên những tồn tại xoay quanh các vấn đề liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tình trạng thanh-thiếu niên lạng lách, đánh võng, rú ga vào ban đêm gây bất bình trong Nhân dân; triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gây khó khăn cho người già, đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình an ninh trật tự, trộm cắp tài sản như chó, gà; hoạt động của mô hình tự quản...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trưởng đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị Công an Ia Pa cần tập trung cao độ, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh của tất cả các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa; người dân cũng nên thẳng thắn đóng góp ý kiến nhiều hơn cho lực lượng Công an với tinh thần cởi mở, trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Công an huyện tặng 30 suất quà cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 6 triệu đồng.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe tuyên truyền, vận động về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, có 5 công dân tự nguyện giao nộp 5 súng tự chế và 1 kiếm.