Nhiều tập thể, cá nhân điển hình

Sinh ra và lớn lên ở xã đặc biệt khó khăn Ia Kđăm, chị Lê Thị Kiều (thôn Plei Kđăm, xã Ia Kđăm) hiểu rõ sự khó khăn của người dân nơi đây. Thương những em nhỏ buổi sáng phải nhịn đói đến trường, từ năm 2021, chị tự bỏ tiền mở “Tủ bánh 0 đồng” ngay trước nhà. Tủ bánh được mở vào thứ 2 hàng tuần với 100 suất ăn sáng miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng.

Biết đến việc làm ý nghĩa của chị, một số bạn bè gửi ủng hộ kinh phí, chung tay cùng chị duy trì mô hình. Nhà cách trường chừng 200m nên điều làm chị Kiều trăn trở nhất là phần ăn sáng không đến được tay nhiều em học sinh nghèo tại các thôn nằm phía trên trường. Vì vậy, từ giữa năm 2023, với sự hỗ trợ từ “Tủ bánh mì 0 đồng” của thầy giáo Vũ Văn Tùng (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó), chị chuyển tủ bánh của mình lên đặt tại cổng trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng. Hiện tủ bánh duy trì vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần với 200 suất ăn sáng miễn phí cho học sinh.

Chị Kiều chia sẻ: “Gia đình chỉ có tiệm tạp hóa nhỏ mưu sinh, cuộc sống không mấy dư giả nhưng so với bà con nơi đây, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều. Sau nhiều chuyến tham gia cùng các đoàn từ thiện tại các địa phương lân cận, tôi triển khai “Tủ bánh 0 đồng” với mong muốn giúp đỡ bà con ở nơi mình sinh sống, đặc biệt là các em nhỏ. Vốn mắc bệnh tim, sức khỏe nhiều khi cản trở công tác thiện nguyện, nhưng rất may tôi được sự ủng hộ của chồng. Định kỳ 2 lần/tuần, chồng tôi đều thức dậy từ 4 giờ sáng, vượt quãng đường hơn 10 km đi lấy đồ ăn sáng về cho tủ bánh. Nay tủ bánh chuyển lên trường, có chú bảo vệ hỗ trợ cấp phát cho học sinh nên tôi yên tâm hơn rất nhiều. Hy vọng tủ bánh sẽ góp phần giúp các em học sinh được no bụng để yên tâm bám trường, bám lớp, theo học con chữ”.

Còn Chi hội phụ nữ thôn 2 (xã Kim Tân) học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc duy trì và triển khai nhiều mô hình hỗ trợ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bà Phan Thị Huệ-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 2 cho biết: Năm 2023, chi hội đã triển khai phong trào “Hũ gạo tiết kiệm của Bác”, vận động được 200kg gạo giúp đỡ kịp thời cho chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn; duy trì và nhân rộng mô hình “Nuôi heo đất” gồm 25 thành viên, tiết kiệm được 50 triệu đồng cho 10 chị hội viên vay để phát triển sản xuất; triển khai mô hình góp vốn xoay vòng thu hút 60 chị tham gia đóng góp được 60 triệu đồng cho 6 chị vay phát triển kinh tế gia đình.

Chi hội cũng đã tuyên truyền, vận động 2 gia đình hội viên trồng hơn 9.000 cây bạch đàn tại diện tích đất sỏi đá, bạc màu, ven triền núi; vận động xây 6 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền 300 triệu đồng, trồng mới 300m con đường hoa, 100m hàng rào xanh và trồng hoa tại khuôn viên nhà văn hóa thôn tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Năm 2023, chi hội đã kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm được 5 triệu đồng tặng quà cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học, thanh niên trong thôn sẵn sàng nhập ngũ, tặng quà các cháu thiếu nhi nhân ngày 1-6 và Tết Trung thu. Xếp loại thi đua cuối năm, chi hội được Hội Liên hiệp phụ nữ xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lan tỏa rộng khắp

Ông Phạm Văn Đức-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Ia Pa cho biết: Nhờ được triển khai đồng bộ, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện có chuyển biến tích cực, không phô trương, hình thức mà đã đi vào chiều sâu, được thực hiện theo phương châm “nói đi đôi với làm”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tham mưu Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Với các tập thể, học tập và làm theo Bác là phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như Đảng bộ Công an huyện; Chi bộ Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện; Đảng ủy Quân sự huyện; Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp

Với các cá nhân, học tập và làm theo Bác thể hiện ở những việc làm, hành động thiết thực của những tấm lòng nhân ái như tấm gương anh Chu Văn Thương (thôn 1, xã Kim Tân) mỗi tuần ủng hộ 70 ổ bánh mì cho học sinh nghèo trong suốt 2 năm qua; thầy giáo Vũ Văn Tùng với “Tủ bánh mì 0 đồng” và quỹ sinh kế hỗ trợ trò nghèo; chị Trần Thị Hồng Phước (Bí thư Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện) hết lòng với bệnh nhân nghèo, kêu gọi xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng; anh Kpă Hoang (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Kđăm) với nhiều sáng kiến, hoạt động ý nghĩa trong triển khai công tác Hội…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Rah Lan H’Dry đánh giá: Nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến được tuyên dương trong phong trào học tập và làm theo Bác thời gian qua cho thấy phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đây là một trong những động lực quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra và đưa huyện Ia Pa phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng trong việc phát huy năng lực, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện. Huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện các điển hình gương người tốt, việc tốt, để kịp thời biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, thẳng thắn phê bình những tập thể, cán bộ, đảng viên vi phạm, không tự giác thực hiện; chủ động đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.