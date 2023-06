Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu: Gương mẫu học tập và làm theo gương Bác

Tin liên quan Gia Lai: Tuyên dương 75 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Với trách nhiệm là Phó Đội trưởng, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đề ra biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn. Anh luôn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phải chú ý rèn luyện và thực hiện đúng quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân.

Anh tâm sự: “Cảnh sát Giao thông là lực lượng hàng ngày, hàng giờ tiếp xúc với người dân. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, cương quyết không dung túng, thỏa hiệp với các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông. Sự an toàn của người dân phải được đặt lên trên hết”.

Theo Thượng úy Hiếu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đòi hỏi người CSGT phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cũng như ứng xử đúng mực với Nhân dân. “Trong quá trình tuần tra, tiếp xúc, xử lý các trường hợp vi phạm, tôi luôn thể hiện đúng lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử của người chiến sĩ Công an nhân dân, giải thích cặn kẽ cho người dân hiểu rõ về từng hành vi vi phạm. Qua đó, nhằm từng bước thay đổi ý thức của người dân trong chấp hành các quy định khi tham gia giao thông”-anh Hiếu kể.

Với sự nỗ lực trong công tác, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu như: 5 năm (2018-2022) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2018-2022); được tuyên dương là “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai” năm 2019; đạt giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu toàn quốc năm 2021”. Năm 2022, anh vinh dự được bình chọn là 1 trong 7 Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh. Mới đây, anh là 1 trong 75 cá nhân được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019-2023.

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khi tham gia công tác tại các chốt phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh, anh Hiếu phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân khai báo y tế, hỗ trợ những đối tượng khó khăn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ em. Anh cũng tham gia dẫn các đoàn công dân từ các tỉnh miền Nam tập trung tại chốt cầu 110 (địa bàn giáp ranh giữa Đak Lak và Gia Lai) về các tỉnh miền Trung, phía Bắc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh luôn đảm bảo an toàn, đi đúng tuyến, đúng lịch trình. Bên cạnh đó, anh cùng với các đoàn viên, thanh niên của đơn vị tham gia đóng góp kinh phí, cùng với sự hỗ trợ của các cá nhân, Mạnh Thường Quân tổ chức các hoạt động tình nguyện như nấu xôi, gói bánh, cấp phát nhu yếu phẩm, lương thực, xăng xe.

Trong quá trình làm việc, Thượng úy Hiếu có sáng kiến “Cải cách thủ tục hành chính trong xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ”. Với sáng kiến này, khi cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT tiếp nhận dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm thì sẽ có tin nhắn gửi tiếp đến người vi phạm khi đến ngày xử lý. Và, thay vì dùng tiền mặt và đưa các giấy tờ liên quan đến trụ sở để nộp phạt như trước đây thì có thể nộp phạt điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ, các kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Giấy tờ tạm giữ sẽ được gửi về theo địa chỉ đã được cung cấp bằng đường bưu điện.

Sáng kiến này giúp người vi phạm có thể rút ngắn lại thời gian xử phạt và không phải đến các kho bạc, ngân hàng nộp tiền và đến trụ sở Công an lấy lại giấy tờ, tiết kiệm được chi phí, công sức đi lại. Ngoài ra, sáng kiến giúp tiết kiệm kinh phí in ấn giấy tờ, đồng thời minh bạch với người dân về giải quyết vi phạm hành chính. Sáng kiến này đã đạt giải ba cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2022” và được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, với cương vị là Bí thư Chi Đoàn cơ sở Phòng CSGT, Thượng úy Hiếu còn tham gia nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Bản thân anh xây dựng và thực hiện mô hình trao tặng tủ sách “Thắp sáng ước mơ cho em”. Trong năm 2022, anh đã tiến hành trao 4 tủ sách cùng sách giáo khoa tại các điểm trường làng vùng dân tộc thiểu số người dân tộc thiểu số tại TP. Pleiku, huyện Krông Pa và Đức Cơ với tổng kinh phí là 20 triệu đồng. Ngoài ra, anh cũng đã thành lập Câu lạc bộ An toàn giao thông tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) và Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ).

Qua đó, giúp phụ huynh, học sinh, giáo viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Tại đơn vị, anh cũng đã tiến hành xây dựng công trình “Đầu xe thanh niên, nhà xe thanh niên” với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản, nâng cao tuổi thọ của phương tiện, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi đoàn viên được phân công chịu trách nhiệm 1 xe mô tô để phương tiện hoạt động xuyên suốt.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh-nhận xét: Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu là tấm gương tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo gương Bác của đơn vị; là một CSGT giỏi nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng và có nhiều điểm mới, sáng tạo trong công tác. Ngoài ra, với cương vị là Bí thư Chi Đoàn, Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu còn triển khai nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.