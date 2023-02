Dự và chung vui có các ông, bà: Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Trong không khí đoàn kết, thắm tình quân dân, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3//2023), 34 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2023) đồng thời khái quát những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Xã Ia Chía có diện tích tự nhiên 17 ngàn ha, trong đó có hơn 11 ngàn ha đất nông nghiệp. Xã có hơn 2 ngàn hộ với 8 ngàn khẩu (dân tộc thiểu số chiếm hơn 65%); trên địa bàn có 8 dân tộc anh em sinh sống tại 10 thôn, làng.

Xã có hơn 5 km đường biên. Để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, cấp ủy, chính quyền, mặt trận của xã đã phối hợp chặt chẽ cùng Đồn Biên phòng thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ tầm quan trọng của Chỉ thị 01/2015/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ và trách nhiệm to lớn của toàn dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; Luật phòng-chống ma túy; Luật hôn nhân và gia đình, Luật Biên giới quốc gia... Từ đó nêu cao tinh thần tự giác của nhân dân trong thực hiện phong trào, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả, trong năm đã tổ chức tuyên truyền tập trung với 315 lượt người nghe; tuyên truyền nhỏ lẻ 547 lần với 1.229 lượt người nghe; tuyên truyền bằng loa di động 1.380 phút; tuyên truyền đối ngoại 5 lần với 61 lượt người; tuyên truyền giáo dục cho 74 thanh niên hư.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện tốt kế hoạch chuyển hóa đối tượng, tăng cường phối hợp giữa các ban, ngành, lực lượng trong công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Năm 2022, các lực lượng, ban ngành đã củng cố hồ sơ đưa 32 đối tượng Tin lành Đê Ga ở làng Kom Yố, làng Bang ra kiểm điểm trước dân. Các Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng phối hợp với Tổ công tác địa bàn Đồn Biên phòng Ia Chía, Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra bảo vệ thôn, làng được 147 lần với 588 lượt người tham gia.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh đã tặng quà cho chính quyền địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tặng 1 ngôi nhà nghĩa tình trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 40 suất quà cho người nghèo. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tặng 12 suất quà cho chính quyền địa phương và các tổ tự quản; Đồn Biên phòng Ia Chía tặng 8 suất quà cho các em học sinh. Các cơ quan, đơn vị cũng tặng 12 suất quà cho các tập thể và cá nhân.

Trước đó, trong 2 ngày 17 và 18-2, tại phần hội, với tinh thần đoàn kết, đại diện 10 thôn, làng đã cùng nhau thực hiện các phần thi: đánh cồng chiêng, đi cà kheo, nhảy bao bố, bóng chuyền…