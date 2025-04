Quang cảnh hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa khóa XIX (mở rộng). Ảnh: Vũ Chi

Kết thúc quý I, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2024-2025 đạt 3.624,9 ha, đạt 100,08% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 836,38 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch và tăng 11,44% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công hơn 8,2 tỷ đồng, đạt 7,09% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 43,7 tỷ đồng, đạt 28,96% so với dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quý I đã kết nạp được 22 đảng viên, đạt 39,3% so với Nghị quyết.

Trên cơ sở báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị; công tác phát triển đảng viên; phòng chống hạn hán; việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đầu tư xây dựng cơ bản…

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh trao quyết định về chỉ định chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở mới thành lập trực thuộc Thị ủy. Ảnh: Vũ Chi

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về việc giải thể 5 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy gồm: Chi bộ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã; Chi bộ phòng Quản lý đô thị thị xã, Chi bộ phòng Kinh tế thị xã, Chi bộ phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Chi bộ phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập 4 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy gồm: Chi bộ phòng Dân tộc-Tôn giáo thị xã, Chi bộ phòng Kinh tế-Hạ tầng và Đô thị thị xã, Chi bộ phòng Văn hóa-Khoa học và Thông tin thị xã, Chi bộ phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã; công bố quyết định về chỉ định chi ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở mới thành lập.

Dịp này, thị xã có 5 đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020-2024) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa cũng khen thưởng 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2024; 6 tổ chức đảng trực thuộc Thị ủy có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2024 và 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Trần Anh Tuấn tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa cho 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023). Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Quý 2 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, Đảng bộ thị xã và các cơ quan trong hệ thống chính trị còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng và thực hiện đề án sáp nhập cấp xã, chấm dứt hoạt động cấp huyện…

Vì vậy, ngay sau hội nghị, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành tiếp tục bám sát chức trách, nhiệm vụ cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.