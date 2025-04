Ia Pa kết nạp 18 đảng viên trong quý I-2025

Trong quý I, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định. Toàn huyện gieo trồng được hơn 12.040 ha cây trồng các loại, đạt 106,4% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ và thu hoạch được hơn 13.000 ha cây trồng các loại; năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây trồng đều đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách được 124,73 tỷ đồng, đạt 30,3% kế hoạch; trong đó, thu ngân sách trên địa bàn được 4,8 tỷ đồng, đạt 25,9% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tập thể Đảng bộ Công an huyện Ia Pa nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2020-2024). Ảnh: Mai Linh

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến. Các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 18 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.949 đồng chí.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế triển khai có hiệu quả; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn còn tồn tại như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 triển khai thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra. Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công một số công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại còn kéo dài; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số so với cùng kỳ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II-2025 đã đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thiện hồ sơ để xã Chư Răng về đích nông thôn mới. Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Nắm chắc tình hình ở các địa phương, nhất là về đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề liên quan để giải quyết kịp thời…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Lê Tiến Mạnh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua quyết định tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Công an huyện Ia Pa đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2020-2024) và Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa tặng giấy khen cho Đảng bộ Công an huyện Ia Pa đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2024.