Quang cảnh Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện khóa XIX (mở rộng). Ảnh: Hoa Mai

Kết thúc quý I, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2024-2025 đạt 12.358 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 64 tỷ đồng, đạt 25,21% kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn hơn 2,9 tỷ đồng, đạt 2,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 9,5 tỷ đồng, đạt 23,68% dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm; thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Quý I đã kết nạp được 18 đảng viên, đạt 18,7% so với Nghị quyết. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến ngày 31-3, huyện đã triển khai được 328/354 căn nhà, đạt 92,66%; trong đó làm mới 231 căn, cải tạo 97 căn. Tổng số nhà đã hoàn thành 186 căn. Tổng số nhà đã hoàn thành và nghiệm thu 42 căn.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý I vẫn tồn tại một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý tài nguyên môi trường đôi lúc chưa quyết liệt; còn để xảy ra tình trạng khai khác đất trái phép tại xã Ayun Hạ; việc triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại một số xã còn lúng túng; một số Đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra chưa đảm bảo kế hoạch….

Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Trần Trung Hiếu tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 5 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (từ năm 2020 đến năm 2024). Ảnh: Hoa Mai

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Thiện lần thứ 20 (mở rộng) đã dành thời gian để các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý I cũng như đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-4; tăng cường thu ngân sách tại địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, văn hóa; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tặng giấy khen cho 3 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2024 và 5 cá nhân đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (từ năm 2020 đến năm 2024).