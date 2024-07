Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku khóa XII (mở rộng)

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku đánh giá: 6 tháng qua, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện hơn 21.566 tỷ đồng, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 34.127 tỷ đồng, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,26% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

Doanh thu vận tải ước thực hiện 1.153,4 tỷ đồng, tăng 4,78% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện gần 56.067 tỷ đồng, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp đạt hơn 656,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước…

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2.304 ha, đạt 101,2% kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tập trung chỉ đạo công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, triển khai các giải pháp phòng-chống cháy rừng, lấn chiếm đất rừng và xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2024.

Thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình xây dựng cơ bản, dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ triển khai 29 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã thu hồi 89.936m2 đất và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 208,1 tỷ đồng; tổ chức đấu giá 29 lô đất tại khu điều chỉnh quy hoạch suối Hội Phú, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 151 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và xử lý các trường hợp vi phạm, hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Trọng tâm là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU của Thành ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất các dự án phục vụ giải ngân các dự án đầu tư công. Tích cực chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện các chính sách hỗ trợ, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hướng dẫn Nhân dân sản xuất vụ mùa 2024, chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2024-2025. Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, không để bệnh dịch tả heo Châu Phi lây lan. Triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, thời tiết cực đoan.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp xã Trà Đa đạt tiêu chuẩn phường, triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và tiến hành thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo quy định, nhất là các dự án trọng điểm như Dự án khu dân cư và đường Nguyễn Văn Linh, Suối Hội Phú (đoạn Nguyễn Trung Trực -Lê Thánh Tôn), Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố (giai đoạn 1)... Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 2026-2030, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai năm 2024; điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố.

Chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Pleiku (15/9/1954-15/9/2024) và 95 năm ngày thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2024). Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2024-2025. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển du lịch, quảng bá du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với Đề án “xây dựng nếp sống văn minh đô thị” và Đề án “xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh”, xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chính sách đối với người có công và các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh-liệt sỹ (27/7). Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường các biện pháp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...