Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2.453,29 tỷ đồng, đạt 53,86% kế hoạch, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó công nghiệp-xây dựng 1.521 tỷ đồng, đạt 56,07% kế hoạch; thương mại-dịch vụ 730,54 tỷ đồng, đạt 50,92% kế hoạch; nông-lâm-thủy sản 201,75 tỷ đồng, đạt 49,5% kế hoạch. Tính đến ngày 30-6, tổng diện tích gieo trồng 5.339,3 ha, đạt 46,13% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 222 tỷ đồng, đạt 65,1% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND thị xã giao, tăng 10,15% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Công tác quân sự quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. 6 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự xảy ra 14 vụ, không tăng không giảm so với cùng kỳ; tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 16 đơn, đang giải quyết 6 đơn còn lại. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 50 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 1 số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; việc kêu gọi, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn manh mún, nhỏ lẻ; tình trạng hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân; việc thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gặp khó khăn; các giải pháp tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh ghi nhận và biểu dương các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, vì vậy Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã đề ra tại hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; trong đó đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thu ngân sách trên địa bàn; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2024-2029 cũng như các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030…

Dịp này, 1 tổ chức Đảng và 5 đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023; Ban Thường vụ Thị ủy tặng giấy khen cho 2 tổ chức Đảng trực thuộc Thị ủy có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên, 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023, 1 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 7 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2019-2023.