Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê

Dự hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

6 tháng qua, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) toàn huyện đạt 7.578 tỷ đồng, đạt 46,63% kế hoạch, tăng 11,41% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (ngoài quốc doanh) ước thực hiện 361,4 tỷ đồng, đạt 51,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.302 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước). Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện đến ngày 24-6-2024 là 42,375 tỷ đồng, đạt 38,71% kế hoạch tỉnh giao và 25,7% kế hoạch huyện.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được bảo đảm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra đối với 11 tổ chức Đảng với 45 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiếp nhận 8 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Về công tác xây dựng chính quyền, huyện tiếp tục rà soát sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn do tình hình nắng nóng kéo dài. Công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thường xuyên bị hạn chưa đem lại hiệu quả cao. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều bất cập…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Thanh Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Huyện ủy Chư Sê. Bên cạnh đó, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu địa phương tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ X đề ra. Quan tâm giải quyết các vấn đề nổi cộm, chưa được giải quyết dứt điểm như: môi trường, vấn đề đất đai ở xã Ia Pal… Ngoài ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm công tác rà soát quy hoạch, quy hoạch lại cán bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hội nghị lần này cũng tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 18-4-2024 của Huyện ủy Chư Sê về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 trên địa bàn huyện Chư Sê.