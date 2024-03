Báo cáo tại hội nghị cho biết, nhờ triển khai hiệu quả, linh hoạt trong tình hình mới, trong quý I-2024 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước tăng 0,22% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 8.093 tỷ đồng (đạt 23,1% kế hoạch và tăng 9,8% so với cùng kỳ). Trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt 58,6 tỷ đồng (tăng 11,8% so với cùng kỳ); công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 5.594 tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ); công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt 2.410 tỷ đồng (tăng 4,9% so với cùng kỳ); cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 30,3 tỷ đồng (tăng 5,6% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 35.384 tỷ đồng, (đạt 28,77% kế hoạch, tăng 23,31%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 306 triệu USD (đạt 40,8% kế hoạch, tăng 16,35% so với cùng kỳ). Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 27 triệu USD (đạt 23,48% kế hoạch, giảm 42% so cùng kỳ).

Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong thời gian tới Sở Công thương tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát triển cụm công nghiệp đã tích hợp vào Quy hoạch tỉnh được phê duyệt; nghiên cứu, tham mưu triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); thẩm định các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Triển khai các nội dung liên quan đến việc đầu tư trạm sạc điện trên địa bàn tỉnh; giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh; thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các đơn vị quản lý vận hành các công trình thủy điện.

Tiếp tục tham mưu xây dựng các kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện 18 kế hoạch, chương trình, đề án lĩnh vực thương mại năm 2024. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển dịch vụ logistics, về phát triển kinh tế ban đêm lĩnh vực Công thương trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai kế hoạch các chương trình xúc tiến thương mại năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chương trình khuyến công quốc gia, chương trình khuyến công địa phương năm 2024…