Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 10 tháng của năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 24.550 tỷ đồng (đạt 77,6% kế hoạch và tăng 9,9% so với cùng kỳ); trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt 184,3 tỷ đồng (đạt 80,1% kế hoạch và tăng 26,9%), công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 15.216,9 tỷ đồng (đạt 78,1% kế hoạch và tăng 15,9%), công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt 9.059,2 tỷ đồng (đạt 76,8% kế hoạch và tăng 1,1%).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 cụm công nghiệp đã được thành lập với diện tích 466,53 ha, các cụm công nghiệp đã thu hút 72 dự án đầu tư và đăng ký đầu tư với diện tích 119,56 ha, hiện đã có 54 dự án đang đầu tư và đi vào hoạt động.

Cũng trong thời gian này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 77.192 tỷ đồng (đạt 71,47% kế hoạch và tăng 13,7% so với cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD (đạt 88,24% kế hoạch, tăng 8,3% so cùng kỳ). Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cà phê với sản lượng 211 ngàn tấn, tương ứng giá trị 447,6 triệu USD; mủ cao su 790 tấn, tương ứng giá trị 0,9 triệu USD; sản phẩm gỗ 0,75 triệu USD và các mặt hàng khác đạt gần 151 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 103 triệu USD (đạt 93,64% kế hoạch, giảm 23,7% so cùng kỳ).

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, kỹ thuật an toàn và môi trường, thương mại-xuất nhập khẩu thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo tình hình kinh tế-xã hội, trong 2 tháng cuối năm, Sở Công Thương đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện đạt hơn 7.069 tỷ đồng, phấn đấu năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.620 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 30.808 tỷ đồng, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt 108.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 80 triệu USD, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 680 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 7 triệu USD, phấn đấu kim ngạch nhập khẩu năm 2023 ước đạt 110 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương Gia Lai đã có một số đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh về một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo, 7/9 dự án/phần dự án điện gió đã được thi công hoàn thành, chưa đưa vào vận hành thương mại và chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ dự án) để làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý và khắc phục các vi phạm (nếu có), chấp thuận công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cấp phép hoạt động điện lực và hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia. Hiện nay, một số lĩnh vực của ngành có xu thế phát triển như: cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, logistics, vì vậy đề nghị bổ sung biên chế cho Sở để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao những kết quả ngành công thương đạt được. Trong điều kiện kinh tế khó khăn nhưng Sở Công thương đã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực của ngành, triển khai các dự án công nghiệp, năng lượng, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quản lý tốt hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo cung ứng cho nền kinh tế, không để xảy ra những bất ổn về thị trường. Đối với những kiến nghị, đề nghị Sở Công Thương cần sớm phối hợp với các sở, ngành, tham mưu UBND tỉnh có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Đối với những vướng mắc triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Đak Đoa đề nghị sớm giải quyết để nhà đầu tư sớm triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Sở Công thương cần tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án thuỷ điện nhỏ và vừa nằm trong quy hoạch, để đưa ngành công nghiệp năng lượng tái tạo trở thành mũi nhọn. Sở cần phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, đảm bảo minh bạch thông tin dự án… để triển khai đúng quy định. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các địa phương, đoàn thể tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy hỗ trợ, lưu thông hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Đề nghị Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xử lý tốt vận hành hồ chứa thuỷ điện. Phối hợp với các địa phương, ngành liên quan giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến một số dự án điện gió trên địa bàn. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, liên quan đến vấn đề xây chợ nông thôn đề nghị sớm triển khai. Ngoài ra, Sở Công thương cần rà soát các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tích cực tham mưu để tăng thu ngân sách từ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường đối với thương nhân phân phối xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn.