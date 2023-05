Tin liên quan Đảng ủy Sở Công thương Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công thương); Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đak Nông, Đak Lak. Sở Công thương Gia Lai là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số VIII.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công thương các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã thảo luận, thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua cũng như kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng năm 2023.

Với phương châm “Đoàn kết kỷ cương; bản lĩnh linh hoạt; chủ động sáng tạo; kịp thời hiệu quả”, Cụm thi đua số VIII Sở Công thương các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã thống nhất ký giao ước thi đua với một số nội dung như: tập trung vào việc thi đua phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch do Bộ Công thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho các thành viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý lĩnh vực công thương phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với các tổ chức đoàn thể, phấn đấu 100% các tổ chức cơ sở Đảng trong Cụm được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ trở lên”; 100% các tổ chức đoàn thể trong Cụm được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ trở lên”; 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị văn hoá”, đẩy mạnh phong trào giao lưu học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước giữa các thành viên thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, tham gia đầy đủ phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, hưởng ứng tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội do Trung ương và tỉnh phát động; tổ chức, triển khai các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh phát động…

Thông qua công tác ký kết giao ước thi đua sẽ phát huy thế mạnh của các thành viên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công thương để tăng cường việc giao lưu, trao đổi, học tập, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quyết tâm phấn đấu xây dựng ngành Công thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.