Tổng Công ty Điện lực miền Trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống điện tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 19-11, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có buổi làm việc với Công ty Điện lực Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.

Theo báo cáo, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Toàn tỉnh ghi nhận 21 sự cố lưới điện 110 kV và 208 sự cố lưới trung thế; có 17/30 trạm biến áp 110 kV và 8.714/11.705 trạm biến áp phân phối bị mất điện, ảnh hưởng đến hơn 721.000 khách hàng, chiếm gần 74% tổng số khách hàng sử dụng điện. Tại khu vực phía Đông, tỷ lệ mất điện lên đến 98,6%; công suất cực đại bị mất là 421 MW.

Về hạ tầng, ngành điện ghi nhận 1.524 cột trung áp và 1.144 cột hạ áp bị gãy đổ; 35 máy biến áp phân phối cùng nhiều thiết bị phụ trợ hư hỏng. Hệ thống đo đếm thiệt hại hơn 468 triệu đồng. Riêng Nhà điều hành cơ sở 1 thiệt hại khoảng 805 triệu đồng.

Ngay sau bão, ngành Điện lực đã huy động hơn 2.239 cán bộ, công nhân và 355 phương tiện, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để khẩn trương khắc phục sự cố.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Đến ngày 9-11, 90% khách hàng đã được cấp điện trở lại. Đến ngày 17-11, chỉ còn 2 làng Canh Liên và Canh Tiến chưa thể tiếp cận do địa hình chia cắt.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNCPC ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Gia Lai trong công tác ứng phó, xử lý sự cố và phục hồi lưới điện. Tổng Công ty yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng khắc phục triệt để hậu quả bão số 13, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp hiện nay, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư và Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai trao giấy khen cho ông Lê Thanh Tấn. Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã trao giấy khen cho ông Lê Thanh Tấn-Tổ trưởng Tổ quản lý kỹ thuật Điện lực Tuy Phước, vì đã dũng cảm cứu sống một người dân bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực tràn Lạc Điền vào chiều 18-11.