Hạt nhân chính trị ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn 6 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) nhiều năm qua đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại địa bàn dân cư, góp phần ổn định đời sống của người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cán bộ và người dân thôn 6 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế. Ảnh: L.T

Thôn 6 có 254 hộ với 941 khẩu, 90% dân cư sống bằng sản xuất nông nghiệp. Chi bộ có 25 đảng viên. Cùng với việc quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Chi bộ chú trọng đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động, gắn với phát huy vai trò và trách nhiệm của đảng viên tại cộng đồng dân cư.

Đội ngũ đảng viên thường xuyên nắm bắt tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác quản lý đảng viên tại Chi bộ đi vào nền nếp, đội ngũ đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong gương mẫu. Chi bộ duy trì nghiêm sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên.

Thôn 6 là địa bàn giáp ranh với một số xã thuộc huyện Chư Păh và Ia Grai. Thời gian qua, Chi bộ đã cùng tập thể Ban Nhân dân thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân quan tâm giáo dục con em không tham gia các tệ nạn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, quan tâm củng cố tổ tự quản an ninh trật tự, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chi ủy Chi bộ, Ban Nhân dân thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn luôn chú trọng triển khai phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới, cùng các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 6-chia sẻ: “Các hộ dân trong thôn có khoảng 25 ha cà phê, 10 ha chanh dây, 5.000 trụ hồ tiêu, 5 ha sầu riêng, một ít diện tích dưa lưới. Để hỗ trợ bà con, huyện cấp giống trồng tái canh 2,6 ha cà phê, 100 cây mắc ca trồng phân tán.

Ngoài trồng trọt, người dân còn chăn nuôi trâu, bò, dê. Gần đây, nhờ giá nông sản tăng cao nên thu nhập của bà con được nâng lên. Thôn có nhiều hộ sản xuất giỏi”.

Trong 2 năm (2022-2023), thôn xây dựng được 1,3 km đường giao thông nông thôn với kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Người dân còn ủng hộ kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và biển báo an toàn giao thông tại các tuyến đường trong thôn. Thôn duy trì tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 98%. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa năm 2023 đạt hơn 91,3%, thôn đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền.

Bộ mặt nông thôn mới khởi sắc tại địa bàn thôn 6 xã Ia Nhin huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Ông Dương Minh Công-Bí thư Chi bộ thôn 6-cho biết: Chi bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên ban hành nghị quyết sau các kỳ họp để lãnh đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể trong Chi ủy và đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thị trường tiêu thụ, nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo, phấn đấu thu nhập đầu người đạt 54 triệu đồng vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trao đổi với P.V, bà Võ Hoàng Đan Thanh-Bí thư Đảng ủy xã Ia Nhin-khẳng định: “Chi bộ thôn 6 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt hạn chế tồn tại để làm tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại khu dân cư. Qua đánh giá và phân loại, Chi bộ thôn 6 được Đảng ủy xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền”.