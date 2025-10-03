Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng với 6 xã

(GLO)- Ngày 2-10, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các xã Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly, Biển Hồ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Theo đó, nội dung quy chế phối hợp giữa các đơn vị là tập trung xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn các xã và chủ rừng quản lý, bảo vệ.

luc-luong-quan-ly-bao-ve-rung-chuyen-trach-ban-quan-ly-rung-phong-ho-bac-bien-ho-tuan-tra-kiem-soat-rung-tai-xa-bien-ho.jpg
Lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tuần tra, kiểm soát rừng trên địa bàn xã Biển Hồ. Ảnh: N.D

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin về tài nguyên rừng; theo dõi diễn biến rừng, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm; trồng rừng, giao rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; dự báo những khu vực thường xảy ra vi phạm, phương thức và thủ đoạn hoạt động của đối tượng vi phạm…

Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái pháp luật; điều tra, xác minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; hỗ trợ lực lượng, phương tiện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng-chống cháy rừng…

lanh-dao-hat-kiem-lam-khu-vuc-chu-pah-cung-lanh-dao-5-xa-ky-ket-quy-che-phoi-hop-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung.jpg
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh cùng lãnh đạo các xã ký kết quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ảnh: ĐVCC

Việc ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là một trong những giải pháp bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có ở các xã và đơn vị chủ rừng; nhất là kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm phát triển rừng bền vững.

