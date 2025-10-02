Vàng trong nước vẫn neo ở mức cao với 138 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi tăng thêm 400.000 đồng vào phiên giao dịch chiều qua (1-10), đưa giá lên 138,4 triệu đồng/lượng thì hôm nay, thị trường vàng trong nước lại quay về mốc 138 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, sau khi lập đỉnh mới vào chiều qua với mức giá 138,4 triệu đồng/lượng, hôm nay, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng quay về niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ra, còn chiều mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng. Mi Hồng đang giao dịch chiều mua vào ở mức cao với 137 triệu đồng, sau khi giảm 400.000 đồng so với hôm qua. Phú Quý hiện đang giao dịch mua vào ở mức 135,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với mức trung bình 700.000 đồng.

Thị trường vàng trong nước ngày 2-10 ghi nhận mức giảm nhẹ so với phiên giao dịch chiều 1-10. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng có biến động nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Giá vàng nhẫn Phú Quý 999.9 tại doanh nghiệp Phú Quý đang ở mức 132-135 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 132,8-134,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 130,2-134 triệu đồng/lượng. SJC đang giao dịch ở mức 131,5-134,2 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 132-135 triệu đồng/lượng. Còn DOJI đang ở mức 131,2-134,7 triệu đồng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 10 giờ 30 ngày 2-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3866,07 USD/ounce, tăng 1,93 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,435 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm do Quốc hội không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1/10 đã ảnh hưởng đến việc làm của hàng trăm nghìn người lao động Mỹ, làm gián đoạn các dịch vụ công và trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng. Các nhà đầu tư lo ngại tình trạng này có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, dữ liệu việc làm kém tích cực kết hợp với đồng USD suy yếu càng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Điều này khiến vàng tiếp tục là kênh đầu tư thu hút dòng tiền từ thị trường.

Theo công cụ FedWatch của công ty dịch vụ tài chính CME, giới đầu tư đang đặt cược 99% khả năng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 10.

Ngoài ra, sự leo thang căng thẳng tại Ukraine, Trung Đông, châu Âu cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Trong khi đó các ngân hàng trung ương và tổ chức lớn vẫn tiếp tục gia tăng mua vàng như một phần của chiến lược đa dạng hóa dự trữ, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về hệ thống tài chính và áp lực nợ quốc gia.