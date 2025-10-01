Giá vàng trong nước chạm mốc 138 triệu đồng/lượng

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-138 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng. Còn tại doanh nghiệp Mi Hồng, mức chênh 2 chiều chỉ 1 triệu đồng khi giá chiều mua vào đang ở mức cao với 137 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào đang ở mức thấp, với 135,2 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giá kỷ lục trong hôm nay khi nhiều doanh nghiệp đã niêm yết ở mức trên 134 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Phú Quý đang giao dịch ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 132,6-134,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào 132,2 triệu đồng, bán ra 135,2 triệu đồng mỗi lượng; SJC đang mua vào ở mức 131,4 triệu đồng, bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng. Còn PNJ đang giao dịch ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng. DOJI giữ mức mua vào ở 130,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 1-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3844,17 USD/ounce, tăng 17,5 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,4 triệu đồng/lượng.