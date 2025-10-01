Giá vàng trong nước chạm mốc 138 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 1-10, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục chứng kiến mức giá cao nhất trong lịch sử với 138 triệu đồng/lượng, sau khi tăng 700.000 đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-138 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng. Còn tại doanh nghiệp Mi Hồng, mức chênh 2 chiều chỉ 1 triệu đồng khi giá chiều mua vào đang ở mức cao với 137 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá mua vào đang ở mức thấp, với 135,2 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức giá kỷ lục trong hôm nay khi nhiều doanh nghiệp đã niêm yết ở mức trên 134 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Phú Quý đang giao dịch ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 132,6-134,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào 132,2 triệu đồng, bán ra 135,2 triệu đồng mỗi lượng; SJC đang mua vào ở mức 131,4 triệu đồng, bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng. Còn PNJ đang giao dịch ở mức 131,5-134,5 triệu đồng/lượng. DOJI giữ mức mua vào ở 130,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 1-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3844,17 USD/ounce, tăng 17,5 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,446 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,4 triệu đồng/lượng.