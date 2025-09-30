Vàng miếng trong nước bất ngờ lập đỉnh mới với 137,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 30-9, giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng, tạo đỉnh cao nhất trong lịch sử với chiều bán ra ở mức 137,3 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang cùng niêm yết vàng miếng với mức tăng 2 chiều mua và bán 1,8 triệu đồng, hiện giao dịch ở mức 135,3-137,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng vẫn tiếp tục mua vào ở mức cao hơn các doanh nghiệp khác 1 triệu đồng, hiện có giá 136,3 triệu đồng/lượng. Phú Quý hiện có giá mua thấp hơn mức trung bình 500.000 đồng, hiện đang giao dịch 134,8 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước bất ngờ lập đỉnh mới với 137,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V



Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng theo vào sáng nay. Hiện Phú Quý đang niêm yết 2 chiều là 134,8-137,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 132-133,5 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 130,7-133,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 128,9-132,7 triệu đồng/lượng; còn PNJ đang giao dịch ở mức 130,7-133,5 triệu đồng/lượng. DOJI hiện mua vào ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, bán ra 132,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng chóng mặt, độ dốc chưa từng có trong 40 năm qua. Tâm lý thị trường đang rất lạc quan trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên bất ổn và bất định, các “tay to” vẫn dồn dập mua vào.

Yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất cho mặt hàng kim loại quý là xu hướng tìm kiếm thêm một lựa chọn an toàn cùng với đồng USD. Ngân hàng trung ương các nước từ châu Á, giờ là châu Âu cũng đẩy mạnh mua vàng và giảm dự trữ USD, ước tính sẽ mua ròng 900 tấn vàng trong năm 2025. Các quỹ ETF mua vào rất mạnh.