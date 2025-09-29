Theo đó, sau khi tăng thêm 500.000 đồng vào sáng nay, mỗi lượng vàng miếng hiện được các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu giao dịch chung ở mức 135,5 triệu đồng cho chiều bán ra, còn chiều mua vào đang ở mức 133,5 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp Mi Hồng tiếp tục giữ mức mua vào ở mức cao với 134,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý mua vào ở mức thấp, 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng.

Đầu tuần, vàng miếng tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng. Ảnh: P.V



Thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận mức tăng trở lại. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 129,8-132,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào 130,3-131,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào ở mức 129,2 triệu đồng, bán ra ở mức 132,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại SJC đang ở mức 129,1-131,8 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 129,1-132 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 29-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce, tăng 74,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,5 triệu đồng/lượng.