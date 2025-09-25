Ngày 25-9, vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

(GLO)- Sáng 25-9, giá vàng miếng trong nước quay đầu giảm 600.000 đồng/lượng. Thị trường vàng nhẫn cùng theo đà giảm, mức niêm yết tùy từng doanh nghiệp.

Theo đó, giá vàng miếng sáng nay được các doanh nghiệp đồng loạt giao dịch ở mức 132,5-134,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch chiều qua. Chênh lệch 2 chiều hiện ở mức 2 triệu đồng.

Riêng Mi Hồng giữ mức chênh lệch thấp, chỉ 1 triệu đồng khi niêm yết chiều mua vào ở mức cao với 133,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý hiện mua vào ở mức thấp với 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Đối với thị trường vàng nhẫn, SJC đang giao dịch ở mức 128,3-131 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện có giá 129,5-131 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 128,5-131,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 128,9-131,9 triệu đồng/lượng. PNJ hiện có giá 128,5-131,5 triệu đồng/lượng, còn DOJI đang giao dịch ở mức 128,5-131,5 triệu đồng/lượng.

Hôm qua (24-9), theo yêu cầu của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu đã đăng thông tin cải chính thông tin công khai về nội dung giới thiệu trang sức.

Cụ thể, trong đợt kiểm tra toàn ngành về hoạt động cạnh tranh thị trường vừa qua, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhắc nhở về sai sót trong việc đăng tải thông tin giới thiệu sản phẩm trang sức gây nhầm lẫn. Hiện Công ty đã gỡ bỏ hình ảnh, thông tin đăng tải gây nhầm lẫn.