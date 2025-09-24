Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chiều 24-9, giá vàng trong nước neo ở mức 135,1 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Sau khi giảm giá vào phiên giao dịch buổi sáng, chiều 24-9, thị trường vàng trong nước quay đầu tăng trở lại, neo cao ở mức 135,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, chiều nay, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC đang mua vàng miếng ở mức 133,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào với giá 134,1 triệu đồng/lượng, cao hơn các doanh nghiệp khác 1 triệu đồng. Còn Phú Quý đang giao dịch ở mức 132,6 triệu đồng/lượng.

gia-vang-trong-nuoc-ngay-24-9.jpg
Thị trường vàng nhẫn ngày 24-9 tăng nhẹ tùy doanh nghiệp. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng biến động tăng theo tùy doanh nghiệp. Hiện Phú Quý đang giao dịch giá chiều mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết 2 chiều mua-bán với giá 130-131,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 129,3-132,3 triệu đồng/lượng. SJC đang mua vào ở mức 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 131,5 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 128,8-131,8 triệu đồng/lượng.

