Ngày 20-9, giá vàng miếng trở lại mốc 133 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 20-9, theo ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trong nước cùng niêm yết giá vàng miếng tăng hơn so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện đang neo ở mức 131-133 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang mua vào ở mức 131 triệu đồng, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào ở mức 132 triệu đồng, cao hơn các doanh nghiệp khác 1 triệu đồng. Doanh nghiệp Phú Quý đang niêm yết giá mua vào ở mức 130,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ngày 20-9 giữ ổn định. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn vẫn giữ ổn định như phiên giao dịch trước đó. Hiện Phú Quý đang niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 128-129,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức mua vào và bán ra ở mức cao với 127-130 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tăng mạnh. Lúc 8 giờ hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 118,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.