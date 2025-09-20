Ngày 20-9, giá vàng miếng trở lại mốc 133 triệu đồng/lượng

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang mua vào ở mức 131 triệu đồng, bán ra ở mức 133 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào ở mức 132 triệu đồng, cao hơn các doanh nghiệp khác 1 triệu đồng. Doanh nghiệp Phú Quý đang niêm yết giá mua vào ở mức 130,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn vẫn giữ ổn định như phiên giao dịch trước đó. Hiện Phú Quý đang niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 128-129,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức mua vào và bán ra ở mức cao với 127-130 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tăng mạnh. Lúc 8 giờ hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.681 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 118,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.