Vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng trong ngày 17-9

(GLO)- Ngày 17-9, các doanh nghiệp vàng bạc, đá quý trong nước cùng niêm yết giá vàng miếng tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là phiên tăng thứ 2 kể từ đầu tuần.

Hôm nay, các doanh nghiệp đồng loạt tăng giá vàng miếng ở cả 2 chiều mua và bán. DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cùng niêm yết mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở mức cao 131,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều ở mức thấp chỉ 1 triệu đồng. Còn Phú Quý đang giao dịch với mức 129,8-132,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ trong ngày 17-9. Ảnh: P.V

Trong khi vàng miếng tăng giá thì vàng nhẫn vẫn giữ mức ổn định như hôm qua. Các doanh nghiệp hiện đang giao dịch trung bình ở ngưỡng 125,5-130,6 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 13 giờ ngày 17-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3680,68 USD/ounce, giảm 1,06 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,457 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 117,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,9 triệu đồng/lượng.