Giá vàng ngày 13-9 tiếp tục lao dốc, mỗi lượng mất thêm 1,7 triệu đồng

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục lao dốc. Trung bình mỗi lượng giảm 1,7 triệu đồng, chỉ còn 131,1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “nóng” trong việc ổn định thị trường vàng và quyết liệt thực hiện thanh tra công tác niêm yết giá vàng tại các doanh nghiệp, tuần qua, giá vàng trong nước liên tục chứng kiến các phiên giảm liên tục bất chấp đà tăng vọt trước đó. Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã tuột khỏi đỉnh gần 5 triệu đồng.

So với hôm qua (12-9), giá vàng miếng tiếp tục mất thêm 1,7 triệu đồng. Hiện các doanh nghiệp như: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI đang giao dịch ở mức 128,1-131,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục giữ mức giao dịch ở chiều mua vào cao hơn mặt bằng chung là 129,5 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý niêm yết ở mức thấp với 127,5 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng đang dần ổn định trở lại sau những đợt tăng đột biến trên mốc 130 triệu đồng/lượng. Hiện Phú Quý đang mua vào ở mức 125,5-128,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch126,5-128 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 127-130 triệu đồng/lượng (chỉ thấp hơn vàng miếng 1,1 triệu đồng); SJC đang mua vào ở mức 125 triệu đồng, bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 126,2-129,2 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm giá liên tiếp, giá vàng trong nước đang thu hẹp dần mức chênh lệch với vàng thế giới. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 6 giờ ngày 13-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3652,39 USD/ounce, tăng 17,62 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,476 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 116,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 14,8 triệu đồng/lượng.

Nghị định 232 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10-2025. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút ban hành các hướng dẫn chi tiết để các doanh nghiệp và ngân hàng có thể triển khai theo đúng quy định. Nhiều doanh nghiệp trong ngành vàng cho biết họ đang hoàn tất thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu và sản xuất vàng ngay khi nghị định có hiệu lực.

Bên cạnh các doanh nghiệp truyền thống, thị trường vàng dự kiến sẽ đón thêm nhiều thành viên mới. Lãnh đạo Techcombank chia sẻ ngân hàng này đang tích cực chuẩn bị để tham gia thị trường vàng. Techcombank đã làm việc với các đối tác nước ngoài để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và lên kế hoạch sản xuất vàng miếng mang thương hiệu riêng.

Việc mở rộng thị trường này được kỳ vọng sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, minh bạch và bền vững hơn.