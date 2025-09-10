Giảm 500.000 đồng, vàng miếng trong nước còn 135,3 triệu đồng mỗi lượng

Cụ thể, thị trường vàng trong nước từ đầu tuần đến nay chứng kiến các phiên tăng-giảm đan xen. Sau khi tăng trở lại 700.000 đồng vào hôm qua thì sáng nay, giá vàng giảm trở lại 500.000 đồng, được các doanh nghiệp SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 133,3-135,3 triệu đồng. Phú Quý đang mua vào ở mức thấp 132,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 10-9 quay đầu giảm 500.000 đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn sáng nay tại một số doanh nghiệp cũng tuột khỏi mốc 131 triệu đồng/lượng. Mi Hồng giữ mức 128,5-130,5 triệu đồng/lượng. SJC đang giao dịch ở mức 128-130,5 triệu đồng/lượng. Còn Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết nhẫn tròn 9999 2 chiều mua-bán ở mức 128,2-131,2 triệu đồng/lượng; PNJ cũng đang giao dịch với giá 128-131 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay quay đầu giảm khá mạnh. Lúc 8 giờ 46 hôm nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.628,1 USD/ounce, giảm 21,9 USD/ounce so với đêm qua; quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 116,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.