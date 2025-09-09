Sáng 9-9, giá vàng quay đầu tăng trở lại 700.000 đồng

(GLO)- Sau phiên giảm hiếm hoi vào hôm qua, sáng nay (9-9), giá vàng trong nước lại tăng vọt trở lại 700.000 đồng, neo cao ở mức 135,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước hôm nay chứng kiến đà tăng trở lại, giá vàng miếng tiếp tục lập đỉnh mới. Hiện các doanh nghiệp trong nước như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang niêm yết 2 chiều mua và bán ở mức 133,8-135,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng thu hẹp khoảng cách giữa chiều mua và bán bằng cách niêm yết giá chiều mua cao hơn mức chung với 134,3 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang niêm yết giá mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức chung 800.000 đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã yêu cầu khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra. Ảnh: P.V

Vàng nhẫn hôm nay cũng tăng trở lại, một số doanh nghiệp đưa giá bán ra chạm mốc 131 triệu đồng. Mi Hồng đang niêm yết ở mức 129,3-130,8 triệu đồng/lượng; DOJI, SJC và PNJ hiện cùng giao dịch ở mức 128,3-131,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 128,5 triệu đồng, bán ra ở mức 131,5 triệu đồng/lượng.

Hôm qua (8-9), Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8390/VPCP-V.I ngày truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9-9-2025 tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền, lập, sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng và các vấn đề khác có liên quan; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra thì chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong tháng 9-2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương, kiên quyết, quyết liệt có các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô; định kỳ trước 11 giờ thứ Sáu hàng tuần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về diễn biến thị trường vàng.

Bộ Công an theo thẩm quyền, trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là xử lý "không khoan nhượng" các hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng...