Ngày 6-9, giá vàng miếng tăng lên mức 135,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng miếng trong nước hôm nay (6-9) tiếp tục tăng mạnh tới 1 triệu đồng mỗi chiều, hiện đang neo ở mức cao với 135,4 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường vàng miếng trong nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Hiện các doanh nghiệp SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ đang mua vào ở mức 133,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 135,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn các doanh nghiệp trên 500.000 đồng, có giá 134,4 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý hiện đang mua vào ở mức thấp, 132,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tăng phi mã, một số doanh nghiệp đã vượt qua mốc 130 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 2 chiều mua-bán là 127,8-130,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang niêm yết ở mức 128,7-130,2 tiệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 127,5-130,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang mua vào 127,7 triệu đồng, bán ra ở mức 130,7 triệu đồng/lượng. Còn SJC đang giao dịch ở mức 127,7-130,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước tháng qua đã chứng kiến những đợt tăng giá liên tục kể từ sau khi bước qua mốc 124 triệu đồng/lượng. So với cách đây 1 tháng (6-8), giá vàng trong nước đã tăng 11,6 triệu đồng.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 48,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Phó Thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Thủ tướng đánh giá việc giá vàng biến động "rất đáng chú ý" và cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tiếp tục đi lên. Lúc 8 giờ 34 phút hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.585,3 USD/ounce, tăng 7,3 USD/ounce so với đêm qua. Quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 115,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.