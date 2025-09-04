Ngày 4-9, giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

(GLO)- Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hôm nay (4-9), giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng, hiện đang giao dịch bán ra ở mức 133,9 triệu đồng mỗi lượng.

Chiều mua vào hiện đang được các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 132,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng; chênh lệch với chiều bán ra 1,5 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao với 132,9 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giữ mức mua vào 131,5 triệu đồng.

Thị trường vàng vẫn đang tiếp tục tăng giá. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tiếp tục ghi nhận biến động. Doanh nghiệp Phú Quý đang mua vào 126,1 triệu đồng, bán ra ở mức 129,1 triệu đồng/lượng. Thương hiệu SJC đang giao dịch ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng; PNJ đang niêm yết 2 chiều ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện có giá 127,2-128,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 126,5-129,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 4-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3558,31 USD/ounce; tăng 47,52 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,508 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,7 triệu đồng/lượng.