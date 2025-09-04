Ngày 4-9, giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Chiều mua vào hiện đang được các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 132,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 500.000 đồng; chênh lệch với chiều bán ra 1,5 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao với 132,9 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giữ mức mua vào 131,5 triệu đồng.
Thị trường vàng nhẫn cũng tiếp tục ghi nhận biến động. Doanh nghiệp Phú Quý đang mua vào 126,1 triệu đồng, bán ra ở mức 129,1 triệu đồng/lượng. Thương hiệu SJC đang giao dịch ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng; PNJ đang niêm yết 2 chiều ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng; Mi Hồng hiện có giá 127,2-128,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 126,5-129,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 4-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3558,31 USD/ounce; tăng 47,52 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,508 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,7 triệu đồng/lượng.