Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Sáng 3-9, giá vàng trong nước lên mức 133,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Sau 2 ngày giữ giá ổn định, giá vàng miếng trong nước sáng nay đã có phiên bật tăng đầy bất ngờ. Từ 130,6 triệu đồng vào hôm qua, sáng nay, giá vàng đang ở ngưỡng cao chót vót với 133,4 triệu đồng, tăng 2,8 triệu mỗi lượng.

Các doanh nghiệp trong nước hôm nay đồng loạt niêm yết tăng giá vàng lên mức cao ở cả 2 chiều mua và bán. Hiện SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ cùng niêm yết chiều mua vào ở mức 131,9 triệu đồng, bán ra ở mức 133,4 triệu đồng. Riêng Phú Quý đang mua vào ở mức thấp hơn mặt bằng chung 900.000 đồng.

94a25543-3be5-4fed-b4b2-97b7c6eafbdf.jpg
Thị trường vàng tăng dựng đứng trong ngày 3-9. Ảnh: P.V

Vượt xa với dự đoán của các chuyên gia, giá vàng trong tháng 8 và đầu tháng 9 đã vượt qua mốc 130 triệu và tiếp tục tăng cao mà chưa thấy có dấu hiệu giảm.

Giá vàng nhẫn cũng vẫn tiếp tục tăng so với phiên giao dịch hôm qua, tuỳ từng doanh nghiệp. Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 125,7-128,7 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết mức 125,1-127,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch 125,2-128,2 triệu đồng/lượng; PNJ hiện đang mua vào với giá 125,5 triệu đồng, bán ra ở mức 128,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới cũng ghi nhận mức tăng dựng đứng. Theo Kitco, ghi nhận lúc 4 giờ ngày 3-9 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3502,22 USD/ounce, tăng 27,71 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,89 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,71 triệu đồng/lượng.

Đợt tăng mạnh của giá vàng thế giới trong năm nay được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm việc các ngân hàng trung ương mua vào liên tục, xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD, nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn trước các căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với sự suy yếu chung của đồng bạc xanh.

Những bất ổn về chính sách dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng góp phần làm tăng sức hấp dẫn của vàng. NCommerzbank nhận xét rằng những cáo buộc nhằm vào bà Cook là một cảnh báo cho các thành viên FOMC khác phải tuân theo áp lực của chính phủ trong việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Tình hình này càng khiến vàng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null