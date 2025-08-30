Giá vàng trong nước tăng phi mã, vọt lên 130,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Không còn là dự báo, giá vàng sáng 30-8 vọt lên mức cao nhất lịch sử với 130,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,7 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua.

Hôm nay, thị trường vàng trong nước gây nhiều bất ngờ khi vọt tăng đến 1,7 triệu đồng ở chiều mua vào-bán ra, đưa giá vàng miếng lên đỉnh cao 129,6-130,6 triệu đồng/lượng. Điều này chứng minh cho những dự đoán của các chuyên gia khi cho rằng giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng vượt qua mốc 130 triệu đồng.

Gía vàng tiếp tục tăng cao nhất trong lịch sử. Ảnh: P.V

Theo đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch ở mức 128,6-130,6 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, giá mua vào đang ở mức cao với mức 129,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giữ mức mua vào 128,6 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang giao dịch chiều mua vào ở mức 128,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng theo đà tăng lên ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 122,4-125,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang niêm yết ở mức 123,5-125 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 122,2-125,2 triệu đồng/lượng. SJC mua vào ở mức 122,5-125 triệu đồng/lượng.

Đầu tháng đến nay, thị trường vàng trong nước chứng kiến hàng loạt phiên tăng giá và lập đỉnh lịch sử. Xu hướng tăng kéo dài cũng khiến nhiều người có tâm lý tiếp tục tích trữ.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 30-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3436,41 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 24,37 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,502 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,5 triệu đồng/lượng.