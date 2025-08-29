Danh mục
Tăng vọt 700.000 đồng, giá vàng áp sát 129 triệu đồng/lượng

(GLO)- Vẫn tiếp đà tăng phi mã, giá vàng trong nước hôm nay 29-8 tiến sát mốc 129 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần này vẫn tăng chưa có dấu hiệu dừng lại. Sáng nay, giá vàng tiếp tục tăng thêm 700.000 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Hiện các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC cùng mua vào ở mức 127,4, bán ra ở mức128,9 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2025-08-29-luc-123254.png
Đồ họa: P.V

Mi Hồng đang niêm yết chiều mua ở mức cao với 128,4 triệu đồng, chỉ cách bán ra 500.000 đồng. Phú Quý mua vào với giá thấp hơn mức trung bình, hiện có giá 126,4 triệu đồng, thấp hơn giá bán 2,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn sáng nay tại nhiều doanh nghiệp cũng đã vượt qua ngưỡng 123 triệu đồng, tùy doanh nghiệp. Mi Hồng hiện mua vào 121,5 triệu đồng, bán ra với mức 123 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang niêm yết ở mức 120,3-123,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 120,8-123,8 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 120,6-123,1 triệu đồng/lượng…

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng đến 18,9 USD/ounce so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.417,9 USD/ounce (tương đương khoảng 109,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

