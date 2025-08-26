Danh mục
Giá vàng trong nước vượt mốc 127 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Ngày 26-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động, tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá vàng lên mức 127,1 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng nay, các doanh nghiệp cùng niêm yết giá vàng miếng tăng 200.000 đồng so với sáng qua. Các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 126,1 triệu đồng, bán ra với giá 127,1 triệu đồng/lượng.

78c75cf5-c0d4-4bd9-9ef0-d2dc4b77f6bb.jpg
Giá vàng ngày 26-8 vượt mốc 127 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Mi Hồng mua vào với mức cao 126,7 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng so với các doanh nghiệp khác. Còn Phú Quý hiện mua vào với giá 125,1 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều ở mức 2,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng mạnh, tiến về mốc 123 triệu đồng/lượng. Hiện, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá mua vào ở mức 119,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 122,6 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch ở mức 120,5-122 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giữ mức giao dịch 119,2-122,2 triệu đồng/lượng; SJC cũng đang niêm yết ở mức 119,6-122,1 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 26-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3369,64 USD/ounce, giảm 1,94 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,64 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,46 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang nhận được sự lạc quan từ cả giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân. Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Kitco, tất cả 13 chuyên gia phân tích thị trường được hỏi đều không đưa ra dự báo giảm giá cho tuần này. Trong đó, 8 người (chiếm 62%) cho rằng giá sẽ tăng, và 5 người (38%) giữ quan điểm trung lập.

Cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến cũng phản ánh tâm lý tích cực của giới đầu tư nhỏ lẻ. Dù mức độ lạc quan có giảm nhẹ so với trước, đa số vẫn kỳ vọng giá vàng tăng điểm. Cụ thể, 59% số người tham gia dự báo giá tăng, 18% cho rằng giá giảm, và 23% kỳ vọng giá sẽ đi ngang.

