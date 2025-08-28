Vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng thêm 200.000 đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 28-8 tiếp tục tăng 200.000 đồng/lượng. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp kể từ đầu tuần, giá vàng vẫn đang ở đỉnh lịch sử với 128,2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng chiều mua vào ở mức 126,7 triệu đồng, tăng 900 ngàn đồng so với hôm qua, giá bán đang ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng.

Giá vàng hôm nay 28-8 tiếp tục tăng. Ảnh: P.V

Các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết ở mức ở mức chung 126,7-128,2 triệu đồng/lượng, tăng đồng thời 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua-bán.

Giá mua vào tại Mi Hồng tiếp tục tăng vượt mốc 127 triệu đồng, hiện đang giao dịch ở mức 127,2 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang duy trì giá mua thấp hơn mức trung bình 1 triệu đồng, hiện thu mua với mức 125,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tùy doanh nghiệp. Trong đó, Mi Hồng hiện đang giao dịch ở mức 121,2-122,7 triệu đồng/lượng; SJC hiện đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 120,1-122,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá 120,2 triệu đồng, bán ra ở mức 123,2 triệu đồng. SJC niêm yết 2 chiều mua-bán là 120,1-122,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng khoảng 9 USD/ounce so với sáng qua, niêm yết quanh ngưỡng 3.399 USD/ounce (tương đương 109,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng giá 0,04% nếu tính trong vòng 24 giờ qua và tăng 2,56% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.